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تعاونية الموظفين: زيادة تعرفة الأعمال الطّبية الاستشفائية لخمسين ضعفًا

31
MAY
2023
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اصدر المدير العام لتعاونية موظفي الدولة الدكتور يحيى خميس تعميما رقم 5/2023 تاريخ 31/5/2023،  يتعلق بتعديل التعرفات للاعمال الطبية. ونص التعميم على ما يلي:

"بناء على قرار المدير العام لتعاونية موظفي الدولة رقم 955/2، تاريخ 31/5/2023،

ونظرا للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وانعكاساتها الكارثية على العاملين في القطاع العام المستفيدين من تقديمات التعاونية، حيث باتوا عاجزين عن سداد فواتير الاستشفاء والادوية والعلاجات الطبية كافة،

وبعد اجراء الدراسات المالية اللازمة وتخفيفا عن كاهل المستفيدين من تقديمات التعاونية تعمم المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة، على جميع وحدات التعاونية والمستشفيات المتعاقدة معها وادارات الدولة كافة ما يلي:

اولا: وقف العمل بالتعاميم السابقة ذات الصلة التي تخالف مضمون هذا التعميم.

ثانيا: زيادة تعرفة الاعمال الطبية الاستشفائية لخمسين ضعفا عما كانت عليه في العام 2021 ،

تحدد التعرفات الجديدة وتعتمد وفق جداول ترسل الى المستشفيات كملاحق للعقود الموقعة مع كل منها.

ثالثا: زيادة تعرفة الاعمال الطبية المعتمدة الفحوصات المخبرية، الصور الشعاعية والصوتية والمغناطيسية، أتعاب الاطباء وتعرفات علاجات الاسنان، وتغطية قيمة الادوية وفق جداول جديدة تصدر عن التعاونية لكل منها،

رابعا: يعمل بهذا التعميم ابتداء من الاول من شهر حزيران العام 2023 ويعمم على جميع وحدات التعاونية والمستشفيات المتعاقدة معها والادارات العامة التي يستفيد العاملون فيها من تقديمات التعاونية.

خامسا: تأمل المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة من المستشفيات كافة الالتزام بتطبيق هذه التعرفات، وعدم تقاضي اية فروقات من المرضى زيادة عن النسب المحددة في النظام الاستشفائي للتعاونية وذلك تحت طائلة فسخ العقود المبرمة معها استنادا الى المادة 16 من هذه العقود".

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