living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ "لبنان القوي" يكرّس وحدته والراعي وجّه الرسالة اللازمة لمن يعنيهم الأمر فرنسياً...

31
MAY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تمحورت محطات المسار الرئاسي حول حدثين أمس، وانعكاساتهما. فمن جهة تكتل "لبنان القوي" تكرسّت وحدته تحت العين الساهرة للرئيس العماد ميشال عون، إزاء الملف الرئاسي، مع الحفاظ على تنوع الآراء ضمن الوحدة وضمن البيت الواحد، وذلك إزاء هجمة إعلامية مستمرة تضع التيار الوطني الحر تحت المجهر دون غيره من القوى السياسية، اعترافاً بحيثيته الوازنة وتأثيرها على المعادلات السياسية. ومن شأن هذا الإجتماع المفصلي أمس، بما أفصح عنه لجة تقاطع "التيار الوطني" مع القوات اللبنانية والكتائب ونواب "تغييريين" حول إسم جهاد أزعور، أن ينقل التفاوض الرئاسي إلى مرحلة أخرى، وينهي وضع الكرة في ملعب القوى الممثلة للمسيحيين.

وتزامناً، أنهى البطريرك بشارة الراعي جولته الفاتيكانية والفرنسية بلقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ناقلاً نقل رأي الأكثرية المسيحية الساحقة التي تؤكد وبما هو أبعد من رئاسة الجمهورية، دورها الفاعل في النظام السياسي وعدم العودة إلى التسعينات. وعلى الرغم من التكتم الشديد الذي ساد اجتماع الراعي – ماكرون، فإن بيان الإليزيه عن حرصه على "الدور المسيحي في الدولة والتوازن الطائفي"، هو أبلغ تعبير عن الرسالة الواضحة للراعي.

في هذا الوقت وقضائياً، استمر القضاء اللبناني بمماطلته في ملف رياض سلامة الذي استجوبه اليوم القاضي عماد قبلان، من دون اتخاذ أي إجراء بحقه كما هو معلوم.

إقليمياً، عاد التوتر العسكري إلى السودان والعاصمة الخرطوم، في الوقت الذي أعلن فيه الجيش تعليق مشاركته في اتفاق جدة لوقف النار بسبب ما اعتبره انتهاك قوات الدعم السريع الإتفاق.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   