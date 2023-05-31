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بدايةُ ارتفاع بدرجات الحرارة..!

31
MAY
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا صافيا الى قليل الغيوم مع بداية ارتفاع في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية كما تنخفض نسبة الرطوبة ، يتحول ليلا الى غائم بسحب مرتفعة.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس ربيعي مستقر مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الخميس ، حيث يتأثر تدريجيا بكتل هوائية حارة مصدرها مصر وشبه الجزيرة العربية تؤدي الى ارتفاع ملموس في درجات الحرارة حيث تلامس يوم الجمعة ال 34 درجة بخاصة في المناطق الجنوبية مع اجواء سديمية ورياح خماسينية محملة بالغبار.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيار بين 18 و 27 درجة مئوية اما شهر حزيران تتراوح بين 22 و 30 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل وعلى المرتفعات ، ويتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة في الفترة المسائية.

الخميس: صاف الى قليل الغيوم مع بداية ارتفاع في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية كما تنخفض نسبة الرطوبة ، يتحول ليلا الى غائم بسحب مرتفعة.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع اضافي وملحوظ في درجات الحرارة حيث تلامس ال 34 درجة في المناطق الجنوبية، تنشط الرياح الخماسينية بعد الظهر وتكون محملة بالغبار.

السبت: قليل الغيوم يتحول تدريجيا الى غائم جزئيا مع رياح ناشطة تقارب ال 60 كم/س بخاصة شمال البلاد محملة بالغبار وانخفاض ملموس وسريع في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، مع ارتفاع نسبة الرطوبة فتصبح الاجواء سديمية ويسوء الانقشاع بخاصة على المرتفعات ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خصوصا في المناطق الجبلية خلال الليل.

-الحرارة على الساحل من 21 الى 28 درجة، فوق الجبال من 18 الى 28 درجة، في الداخل من 14 الى 30 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و 25 كم/س.

-الانقشاع: جيد خلال النهار يسوء خلال الليل على المرتفعات المتوسطة.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 22 درجة.

-الضغط الجوي: 762 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 5,28

-ساعة غروب الشمس: 19,43

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