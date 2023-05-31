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سليم عون: إذا دعينا الى جلسة ستصب أصوات التيار كاملة لصالح أزعور

31
MAY
2023
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أوضح النائب سليم عون أن “التيار الوطني الحر تقاطع مع القوات اللبنانية والكتائب وبعض النواب المستقلين عند اسم الوزير السابق جهاد أزعور”، معتبرا أنّ “عدم تبنّي أزعور علناً يأتي في سياق توفير الظروف المناسبة لتأمين فرص نجاحه وذلك عبر عدم طرحه كمرشّح تحدٍّ”.

وربط، في حديث الى “صوت كل لبنان”، “خطوة إعلان الترشيح بدعوة الرئيس نبيه بري الى جلسة انتخابيّة”، وقال:إذا دُعينا اليوم الى جلسة ستصبّ أصوات التيار كاملة لصالح أزعور ولا صحّة لما يشاع حول انقسامات في صفوفنا ولكن من الطبيعي أن تحصل نقاشات داخليّة وهذا لا يعني الخروج عن قرار القيادة”.

وفي السياق عينه، شرح عون أن “بيان تكتل لبنان القوي أمس لم يتبنَّ الترشيح للأسباب المذكورة آنفاً بالاضافة الى أنّ التّكتّل يضمّ حلفاء وفي مقدّمهم حزب الطاشناق الذي يصدر موقفه الخاص فيما موقف التيار الوطني تعبر عنه بيانات الهيئة السياسية”.

ورجّح عون أن “تطول دوّامة الفراغ الرئاسي رغم أجواء التقارب الحاصلة، راميا الكرة في ملعب الثنائي امل- حزب الله الذي عليه أن يتخلى عن التمسّك بمرشحه وعدم فتح المجال أمام النقاش حول مرشّح آخر”.

وسأل عون: “إذا استطعنا التقاطع مع القوات فما الذي يمنع التوصل الى تقاربٍ مع حليف التيار أي حزب الله؟”.

 

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