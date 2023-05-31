أردوغان: راغبون في مواصلة التعاون الرباعي بين دمشق وطهران وموسكو وأنقرة

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الوطن السورية: دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى المزيد من تسريع التعاون الإقليمي بين طهران وأنقرة بهدف تأمين مصالح دول المنطقة، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان الذي أعرب عن رغبة بلاده في مواصلة التعاون الإقليمي، بما في ذلك في إطار التعاون الرباعي بين تركيا وإيران وروسيا وسورية.



وأعرب أردوغان عن رغبة بلاده في مواصلة التعاون الإقليمي، بما في ذلك إطار التعاون الرباعي بين تركيا وإيران وروسيا وسورية، بمزيد من الجدية ووفق النتائج الإيجابية والفعالة في تعزيز الاستقرار في المنطقة وكذلك توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري.



في الأثناء نقلت وكالة «الأناضول» عن أردوغان تأكيده خلال كلمة ألقاها أمس، أمام الجمعية العامة التاسعة والسبعين لاتحاد الغرف والبورصات التركية في العاصمة أنقرة أن هدف بلاده إنشاء حزام من الأمن والسلام في محيط تركيا بدءاً من أوروبا إلى البحر الأسود، ومن منطقة القوقاز إلى الشرق الأوسط وحتى شمال إفريقيا.



وأكد أردوغان أن استمراره في الحكم سيعني المساهمة في نشر الاستقرار في بلاده، وفي المنطقة أيضاً.



وأشار إلى أن العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم بشكل آمن جزء مهم من سياسته، وذكر أنه سيقوم بتأمين عودة مليون لاجئ سوري إضافي، موضحاً مواصلة النهوض بقطاع الصناعات الدفاعية في بلاده.