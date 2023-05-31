فريق سوري في الرياض لمتابعة ترميم السفارة تمهيداً لاستئناف عملها

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الوطن السورية: علمت «الوطن» من مصادر مطلعة أن مرسوماً صدر بتعيين السفير حسام الدين آلا مندوب سورية الدائم لدى الجامعة العربية ورئيساً للبعثة الدبلوماسية السورية في القاهرة.

ويأتي تعيين السفير آلا بعد قرابة شهر من قرار جامعة الدول العربية استئناف مشاركة الوفود السورية في اجتماعاتها، وسيشغل هذا المنصب للمرة الأولى منذ قرابة 11 عاماً، إثر قرار تعليق عضوية سورية، حيث كان يشغله قبل ذلك السفير الراحل يوسف أحمد.

وشغل السفير آلا وهو من مواليد مدينة حلب عام 1966، منصب مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف لمدة ثماني سنوات، وكما شغل منصب سفير الجمهورية العربية السورية المعتمد لدى الفاتيكان، وسفيراً لسوريا في إسبانيا، كما عمل في بعثة سورية لدى الأمم المتحدة في نيويورك بين عامي 1996 و2001.

في غضون ذلك، كشفت مصادر «الوطن»، أن التحضيرات السورية والسعودية تتواصل لإعادة العمل القنصلي بين البلدين، وبالتزامن مع وصول الفريق الفني السعودي المعني بإعادة فتح سفارة المملكة العربية السعودية في سورية إلى دمشق برئاسة الوزير المفوض غازي بن رافع العنزي، وتفقده سفارة بلاده ، يتابع رئيس الوفد السوري محمد أبو سرية مدير الإدارة القانونية والمياه الدولية إجراءات صيانة مبنيي السفارة السورية ودار السكن في الرياض.

وبينت المصادر أن أعمال إعادة تأهيل السفارة السورية ودار السكن اللتين تعرضتا لأضرار هائلة نتيجة العوامل المناخية ويبذل الفريق السوري جهوداً كبيرة للتنسيق مع الجانب السعودي لإعادة ترميمهما تمهيداً لإعادة مباشرة العمل القنصلي بين البلدين بأقرب وقت ممكن. وكان الفريق السوري قد وصل إلى الرياض للمرة الأولى بتاريخ ١٥/٤/٢٠٢٣ وأجرى عدة لقاءات لهذه الغاية.