"عين التينة": بري لن يدعو الى جلسة لانتخاب الرئيس... أزعور مرشح تحدّ وتخريبي سيضرب الشراكة الوطنية

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

عكست أجواء عين التينة لـ”البناء” عدم ارتياحها إزاء "مناورة" فريق المعارضة بترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، معتبرة أن “رئيس المجلس النيابي نبيه بري لن يدعو الى جلسة لانتخاب الرئيس كما يطالب الفريق الآخر لأنه يعتبر بأن هذا الترشيح غير جدّي ولن يصل الى أي مكان ولا تتوافر فيه فرص التوافق، بل هو مرشح يهدف الى استمرار الأزمة وإطالة أمد الفراغ وعرقلة انتخاب الرئيس وقطع الطريق على الوزير السابق سليمان فرنجية، وبالتالي هو مرشح تحدّ وتخريبي سيضرب الشراكة الوطنية والاستقرار الداخلي”.