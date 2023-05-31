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الأنباء الكويتية: الراعي حمل إلى باريس ورقة رئاسية لا تشمل اسمي فرنجية ومعوض

31
MAY
2023
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الأنباء الكويتية: رئاسيا، وفيما يتواصل الحديث عن ترشيح جهاد ازعور، من قبل المعارضة، بتوافق مبدئي بين «حزب القوات اللبنانية» و«التيار الحر»، استقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي اقيم له استقبال رسمي في الباحة الخارجية لقصر الاليزيه.

 

وحرصت باريس على أن يكون لقاء ماكرون مع الراعي والذي دام ساعة وخمسة دقائق، بعيدا عن التغطية الإعلامية. وبعد الاستقبال التقطت له صورة تذكارية مع الرئيس ماكرون.

 

وتم الاتفاق على ان تتواصل المشاورات بين البطريرك والرئيس ماكرون لاحقا.

 

وعلم أن الراعي شرح لماكرون موقف الاطراف المسيحية من الانتخابات الرئاسية، ومن موضوع النازحين السوريين، اضافة الى ملف تفجير مرفأ بيروت الذي توقف التحقيق القضائي به بصورة مريية.

 

وأفادت معلومات بأن البطريرك سلم الرئيس الفرنسي رسالة من اهالي ضحايا الانفجار.

 

الراعي حمل إلى باريس ورقة رئاسية لا تشمل اسمي المرشحين سليمان فرنجية وميشال معوض، وتضم اسماء خمس شخصيات هم، بحسب اذاعة «صوت لبنان» الكتائبية: جهاد ازعور، ابراهيم كنعان، زياد بارود، نعمة افرام وقائد الجيش العماد جوزاف عون.

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