أسرار الصحف ليوم الأربعاء 31 أيار 2023

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال مصدر نيابي إن معادلة التصويت في أي جلسة مقبلة إذا قبل جهاد ازعور طرحه في المنافسة سوف تكون في الدورة الأولى 60 صوتاً للمرشح سليمان فرنجية و45 صوتاً لأزعور و23 ورقة بيضاء أو بأسماء أخرى للقاء الديمقراطي وكتلة الاعتدال وعدد من نواب التغيير.



خفايا

قال مرجع دبلوماسي أوروبي إن كل شيء يجري عنوانه تكريس موقع إيران الإقليمي سواء إلغاء الملفات الإقليمية الخلافية التي كان الغرب يعتبرها ملفات للتفاوض أو طيّ الخلاف مع وكالة الطاقة الدولية حول ملفات عالقة قائلاً انتظروا العودة إلى الاتفاق النووي وراقبوا الانسحاب الأميركيّ والتركيّ من سورية.

اللواء: أسرار

همس

حسب دبلوماسي عربي، لم يحن الوقت بعد لدور عملي لدولة قريبة في الاستحقاق الرئاسي، أو إعادة ترتيب وضع البلد..

غمز

نبَّهت جهات صديقة مرشحاً ارتفعت أسهمه من أن يلقى مصير مرشح شمالي، لاعتبارات تتعلق بمصالح اللاعبين الكبار في الخارج..

لغز

فوجئ الموظفون والعاملون في القطاع العام بالتباين والارباكات بين مضمون وزارة المال حول المعاشات والرواتب وتسريبات مصلحة الصرفيات!

نداء الوطن: خفايا

يتردّد أن رئيس كتلة نيابية يؤكد أمام ضيوفه أنّ ما حصل خلال الأيام الأخيرة هو عبارة عن محرقة جماعية للترشيحات الرئاسية.

يقال أنّ خطوة وقف مدير عام الصناعة داني جدعون عن العمل بعد إحالته إلى المجلس التأديبي قد تفتح الباب أمام خطوات مماثلة خصوصاً بحق أكثر من موظف من الفئة الأولى.

علم أنّ موفداً من قبل مرجعية روحية زار قيادات مسيحية أساسية في جولة جديدة له، قبل نقل حصيلة لقاءاته إلى هذه المرجعية وذلك قبيل سفرها إلى الخارج.