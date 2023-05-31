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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 31 أيار 2023

31
MAY
2023
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الأخبار: باسيل يستعين بالجنرال في وجه «المتمردين»: أسعى مع المعارضة لتبني مرشحين لا واحد

وساطة سعودية بين الغرب وسوريا

سمير جعجع: أنجزنا التوافق... وأزعور ليس مرشح مواجهة

 

 

 


النهار: "الحل الممكن" في لقاء الاليزيه... ماكرون: بقاء المسيحيين في قلب التوازن

 

 

 

 

الديار: لقاء مفصلي بين الراعي وماكرون تحت عنوان «لا يُـمكن التغاضي عن رأي بكركي»
توافق باسيل والمعارضة يتأرجح بوجود مُعترضين... وسجال ميقاتي ــ خوري أرجأ جلسة الحكومة
«الدستوري» ردّ طعون التمديد للبلديّات... والجيش حرّر السعودي المخطوف

 

 

 


نداء الوطن: قائد الجيش يُحرّر المخطوف السعودي و"حزب الله" يُعلن: الاستحقاق رهينة عندنا
البطريرك "يَمْشَح" في الإليزيه ترشيح فرنجية

 

 

 


اللواء: «التقاطع المسيحي» على أزعور ينتظر التقاطع الفاتيكاني - الفرنسي مع عودة الراعي
الأمن يكسب جولة ثقة عربية: تحرير المواطن السعودي.. وجماعة باسيل لملاحقة ميقاتي

 

 

 

 

الجمهورية: "التيار" بين "الحزب" و"القوات"

 

 

 

 

البناء: الوكالة الدولية تفتح طريق العودة للاتفاق النووي… وتأكيدات دبلوماسية على تقدم التفاوض / عون يحضر اجتماع التكتل لدعم باسيل بالاتفاق مع القوات على “أزعور” بوجه فرنجية والثنائي / الجيش ينجح بتحرير المختطف السعودي… وسجال وزير العدل ورئيس الحكومة يؤجل مجلس الوزراء /

 

 

 

l'orient le jour: Libération expresse d’un Saoudien : Joseph Aoun remonte en puissance

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