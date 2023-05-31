الراعي طلب مساعدة فرنسا في قضية النازحين,,, بكركي تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

في باريس زار البطريرك الراعي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في الاليزيه، حيث اقيم له استقبال رسمي في الباحة الخارجية للقصر، وجرى بحث في الاستحقاق الرئاسي بكل شؤونه وشجونه على مدى ساعة من الوقت، من دون ان يحمل أسماءً مرشحة، بل صفات مطلوبة في شخصية الرئيس المرتقب، وفق ما اشارت اليه مصادر بكركي لـ «الديار» التي نفت ما قيل عن ان الراعي حمل ثلاثة أسماء من ضمنها أزعور والنائب نعمة فرام،

واشارت المصادر الى ان الاجتماع لم يخلُ من بعض العتب على استفراد باريس بطرحها الرئاسي، من دون أستشارة الصرح البطريركي. واكدت المصادر أنّ بكركي تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وتدعو الى ضرورة التقيّد بالدستور في انتخاب الرئيس، اي ضمن الاطر القانونية والديموقراطية.

كما لم يغب ملف النازحين السوريين عن اللقاء، تضيف المصادر، لانّ الراعي طلب مساعدة فرنسا لحله.

الى ذلك، اشار مصدر مطلع ومتابع للموقف الفرنسي لـ «الديار»، الى ان باريس لا تملك أصول اللعبة السياسية، بل تعتمد لعبة المصالح الاقتصادية - النفطية عبر شركة «توتال»، معتبراً انّ لبنان يحتلّ الحيز الأضعف في اللقاء الخماسي ، وفرنسا تريد مساعدة لبنان في ملف النازحين السوريين ضمن العودة الآمنة، فيما الفاتيكان يدعم البطريرك الراعي في مسعاه، كما يدعم الوجود المسيحي في المنطقة.