المفتي الغزاوي استقبل وفداً من العلاقات العامة للتيار الوطني الحر في زحلة سلمه كلمة الوزير باسيل في مجلس النواب الإيطالي

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استقبل سماحة مفتي زحلة والبقاع الدكتور الشيخ علي الغزاوي وفداً من لجنة العلاقات العامة والمناصرين في التيار الوطني الحر في زحلة يتقدمهم النائب سليم عون، حيث سلّمه نسخة عن كلمة رئيس "التيار" معالي الوزير جبران باسيل في مجلس النواب الإيطالي عن "الهجرة ومسيحيو الشرق"، المندرجة ضمن سياق الحفاظ على التنوع في الشرق والعالم العربي.

و قد كان حوار في مختلف الشؤون الوطنية، وأكد سماحته أن الوجود المسيحي - الإسلامي في لبنان والمنطقة يكمل بعضه في إطار العيش الواحد والمستمر، مستذكراً وقفة الإمام الأوزاعي في رفضه استهداف المسيحيين.

و شدد سماحته على التلاقي والحوار، داعياً إلى عدم الخوف لأن كل العوامل التي قد تسهم في التخوف لن تبقى موجودة.

و أوضح الوفد مندرجات كلمة باسيل المتصلة بالعوامل الإقليمية والدولية التي تمزق المجتمعات العربية المتنوعة والتي تصنع المآسي المستمرة، وتسهم بالتالي في هجرة المسيحيين. وكان توافق على الإستمرار في مسار التلاقي والتواصل لما فيه خير لمنطقة البقاع ولبنان في شكل عام.