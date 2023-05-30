رغم محاولة عدد من الشبان إعاقة عملية توقيف أحد المطلوبين، عاد ووقع في قبضة قوى الامن

A + A -

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

في إطار العمل الذّي يقوم به مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامّة – البقاع في وحدة الشرطة القضائيّة للحدّ من انتشار الجرائم وملاحقة المطلوبين وتوقيفهم.

بتاريخ 14-05-2023 وفي بلدة الصويري، وأثناء محاولة دورية من المكتب توقيف المدعو:

خ. ب. (مواليد عام 1990، لبناني) المطلوب للقضاء بموجب /6/ مذكرات توقيف.

تجمّع عدد كبير من الشبان وعملوا على عرقلة عمل الدورية وقاموا بالتهجّم على العناصر، ما أدى إلى فراره.

بتاريخ 22-05-2023 وبنتيجة المتابعة، تمكّنت قوة من مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامّة- البقاع من توقيف المطلوب (خ. ب.) وجميع المتورّطين بالتهجّم على الدورية وإعاقة عملها، وضبطت بحوزة الأخير مسدسًا حربيًا.

أودعوا القضاء المختص بناءً على إشارته.