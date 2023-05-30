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"لقاء مستقلون من أجل لبنان" سلموا تيمور جنبلاط مذكرة مطالب

30
MAY
2023
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استقبل رئيس كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط في مكتبه في كليمنصو، وفدا من لجنة الاتصالات والمتابعة في "لقاء مستقلون من أجل لبنان"، ضم، رافي مادايان، كميل الفرد شمعون، جوزيف مخايل، زياد الشويري، عيسى نحاس، بول خليفة، أمين ابو جودة، أيوب الحسيني، كارين روجيه قصعة، نارا حاوي، آني كوتشريان، الياس عبود ومارون الياس، في حضور النائب وائل أبو فاعور وأمين السر العام في الحزب "التقدمي الإشتراكي" ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.

وقدم الوفد عرضاً لأهداف "لقاء مستقلون من أجل لبنان" وطروحاته، وجرى البحث في مختلف المستجدات السياسية.

وأكد الوفد ضمن المذكّرة التي سلمها للنائب جنبلاط "وجوب إنهاء الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، وضرورة تطبيق البنود الإصلاحية في اتفاق الطائف، لا سيما اللامركزية الموسّعة وتشكيل مجلس الشيوخ وإنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، وأن يترافق ذلك مع إقرار قانون انتخاب عصري وعادل يؤمن التمثيل الصحيح، بموازاة خطة نهوض اقتصادي لا تُحمّل الفئات الاجتماعية الصغيرة والمتوسطة من ذوي الدخل المحدود نتائج الانهيار المالي".

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