الاسمر: لبنان سيبقى آمناً بفضل سهر قيادة جيشه وقواه الأمنية

A + A -

أعلن رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، في تصريح، انه "بعدما شغلت قضية خطف المواطن السعودي الرأي العام اللبناني وأثارت قلقاً بالغاً لدى جميع المواطنين، استطاعت قيادة الجيش اللبناني ومديرية المخابرات خاصةً، وفي أقلّ من ثماني وأربعين ساعة فقط من مداهمة أوكار الخاطفين وإلقاء القبض على عدد منهم وتحرير المواطن السعودي الشقيق من دون الرضوخ لدفع أي فدية كان يطالب بها الخاطفون."

وقال: "إنّ الإتحاد العمالي العام في لبنان إذ يتقدّم بالتحية الى قائد الجيش والى جميع ضباطه ورتبائه وأفراده على الجهود الجبارة التي بذلوها في هذه العملية المعقّدة على الرغم من المعاناة المالية والاجتماعية التي تصيبهم كما جميع اللبنانيين"، مشيرا الى ان "الجيش اللبناني اثبت من خلال هذه العملية وسواها من خلال الجهود التي يبذلها أنه الحصن الحصين في الدفاع عن أمن وأمان اللبنانيين وكافة السكان والرعايا العرب والأجانب في ظروف شديدة التعقيد، وأنه كان وسيبقى فعلاً سياجاً للوطن".

واكد "ان اللبنانيين قبل انقشاع هذه الغمامة، كانوا ينظرون بأمل بالغ بصيفٍ واعد يخفّف من ضائقتهم الاقتصادية والإجتماعية، وقد أعادت هذه العملية هذا الأمل بقوّةٍ أكبر بنشاطٍ سياحيٍ واعد، كما أكدت للأخوة العرب في دول الخليج العربي والمملكة العربية السعودية أنّ لبنان سيبقى آمناً بفضل سهر قيادة جيشه وقواه الأمنية الأخرى".