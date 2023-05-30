وزير العدل عن تعيين محامين ممثلين للبنان في قضية سلامة: لن أتراجع

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علّق وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري على تعيين محامين ممثلين للدولة اللبنانية في الدعوى القضائية بحق سلامة، بالقول: “مضينا العقود وهي لا تزال سارية المفعول وانا متمسك بها ولن أتراجع عنها”.

واضاف: “تلقيت اتصالًا من الأمين العام لمجلس الوزراء وطلب مني ايجاد حل سريع لتعيين المحامين، وبلغته ان المخرج هو بالكتاب والمستندات التي أرسلتها الى مجلس الوزراء وكتاب المدير العام في ما خص استدراج عروض اضافية”.

وأكد خوري ان المحامي ايمانوييل داوود “ليس يهودي انما كاثوليكي من أب جزائري وأم فرنسية”، لافتا الى ان “هناك تشويه متعمد للسير الذاتية للمحامين والهدف تأخير متابعة الملفات المعروضة امام المحاكم الفرنسية”.

وتابع: “قمنا بالجهد اللازم لصحة تمثيل لبنان أمام القضاء الفرنسي في قضية الحجز على أملاك سلامة”.