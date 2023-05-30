بحضور نواب التيار.. جدعون يشرح تفاصيل قرار الحكومة غير القانوني الصادر ضده

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عُقِدَ اجتماع في مكتب النائب نقولا صحناوي بحضور النواب غسان عطالله، سيزار ابي خليل، شربل مارون، سامر التوم، ايدي معلوف، سليم الخوري، ونقولا صحناوي، بالإضافة إلى مدير عام وزارة الصناعة داني جدعون. شرح جدعون خلال الاجتماع للحاضرين تفاصيل قرار الحكومة غير القانوني الصادر ضده، والذي قضى بوضعه بالتصرف، خصوصاً بعد دعوة جدعون العلنية لجميع المواطنين بعدم دفع الرشاوى في وزارته.

واستنكر المجتمعون أيضاً كيفية تعامل الحكومة الحالية مع الفراغ الرئاسي، وتحديداً تجاوزها لصلاحيات رئيس الجمهورية وانتهاك الدستور بشكل مستمر.