نشاط لهيئة كولكو وندسور بمناسبة عيدي الأم والأب

A + A -

في التيار الوطني غداء BBQ في الباحة الخارجية لكنيسة مار شربل وندسور ، تكريما لامهات واباء الهيئة .شارك في المناسبة الى جانب منسقة وندسور السيدة دومينيك الدويهي نائب المنسق العام لكولكو كندا السيد فواز بادور والمسؤول المالي السيد ايلي سابا كما شارك الحضور الرئيس العام للرهبنة الانطونية الاباتي مارون أبو جودة الذي يزور كندا ورئيس وخادم رعية مار شربل الاب نهرا سيف والاب شربل سمعان وحشد من عائلات التيار وأصدقائه . انتهى لقاء الغداء بقطع قالب الحلوى التي تمنت خلاله منسقة الهيئة أن ينهض لبنان من أزماته ويعود معافى مزدهر ويعبر شعبه الى بر الامان والحياة الكريمة .