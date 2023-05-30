عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية.. اليكم تفاصيل تحرير المواطن السعودي

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ذكرت مصادر سكاي نيوز عربية، الثلاثاء، أن مخابرات الجيش اللبناني تمكنت من تحرير المختطف السعودي الموظف في الخطوط الجوية السعودية في بيروت.

وأوضحت المصادر أن وحدة من مخابرات الجيش اللبناني حررت المختطف السعودي وأوقفت عددا من الخاطفين.

وكان الخاطفون وهم 7 أشخاص اختطفوا مواطنا سعوديا وأقلوه من منطقة بيروت وفروا به إلى منطقة حدودية بين لبنان وسوريا عبر منطقة الهرمل في البقاع الشمالي.

وتعرف تلك المنطقة أنها ملاذا للفارين من العدالة والقانون.

وأوقفت وحدات الجيش عددا من الخاطفين، فيما تلاحق أخرين.

فيما أعلن الجيش عبر موقعه على "تويتر" أن دورية من مديرية المخابرات تمكنت من تحرير المخطوف السعودي مشاري المطيري بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية السوية، كما تم توقيف عدد من المتورطين في عملية الخطف.