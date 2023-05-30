سلام عن خطف المواطن السعودي: لبتّ الموضوع بسرعة قصوى واعتماد أقسى العقوبات بحق المرتكبين

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غرد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال امين سلام في حسابه عبر تويتر وقال: “خطف المواطن السعودي الشقيق من على الاراضي اللبنانية أمر خطير ومستنكر ومرفوض رفضاً قاطعاً وله غايات مشبوهة ضد لبنان وضد المملكة.”

وأضاف: “نناشد كافة الاجهزة الامنية على تكثيف الجهود والتحرك على كافة المستويات لمعرفة مصير المواطن المخطوف وإعادته سالمًا وسحق الفاعلين. هذا الفعل الجرمي ضرب للامن القومي ضرب لسمعة لبنان وضرب للاقتصاد الوطني، لرد الاعتبار يجب بت الموضوع بسرعة قصوى واعتماد اقسى العقوبات بحق المرتكبين ليكونوا عبرة لمن لم يعتبر.”

وأكمل: “لا يكفي ان نكشف ملابسات الجريمة ومحاسبة المسؤولين بالشكل الطبيعي للملاحقة، يجب حسم هذه المسألة بحزم وشدة لترسيخ جدية الدولة بالحفاظ على امن الرعايا الاجانب وتحديداً اخواننا العرب”.