البخاري في “اليرزة”.. رسالة الى مَن؟

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زار السفير السعودي لدى لبنان الوليد البخاري، وكذلك السفير المصري ياسر العلوي، قائد الجيش العماد جوزيف عون في اليرزة. وفيما اكدت مصادر مطلعة لـ”الديار”، ان توقيت الزيارة السعودية لها علاقة بدعم المملكة للجيش اللبناني دون اي خلفيات رئاسية، وجاء توقيتها عقب مناورة حزب الله الاسبوع الماضي، اشارت مصادر اخرى ان الزيارة “رسالة” الى المعارضة، وليست الى “الثنائي الشيعي”، وهي تحمل معنى واضحا يفيد ان “مرشحنا اذا كنتم تريدون ان تتوحدوا هو قائد الجيش وليس احد غيره! مع العلم، ان الموضوع اثير سعوديا مع “القوات اللبنانية” التي سبقت وشرحت موقفها بانها لا مشكلة لديها مع عون، لكن ثمة مشكلة لدى “التيار”، ولا يمكن تجاوزها راهنا، ولهذا فان ترشيح جهاد ازعور “للمناورة”، ومجرد حرق لترشيح سليمان فرنجية!”.