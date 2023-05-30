living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عكار ترفض استقبال جثة عميل

30
MAY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأخبار: نجلة حمود-

«تراب عكار طاهر وهي لا تستقبل العملاء»، و«عكار تنبذ الخونة والعملاء»، و«لا طائفة ولا بلدة ولا دين للعميل»... تحت هذه الشعارات، وغيرها، اعتصم مئات الشبان أمس على طول الطريق من العبدة إلى بلدة الحاكور رفضاً لدفن العميل منير الشيخ (81 سنة) في مسقط رأسه تنفيذاً لوصيته.

فبعد ثلاثة وعشرين عاماً من اندحار ابن الحاكور مع عملاء جيش لحد وجيش العدو الإسرائيلي، عاد السبت الماضي، جثة، عبر معبر رأس الناقورة، من فلسطين المحتلة التي أقام فيها منذ عام 2000 مع نجله أرز.

 

ومع شيوع نبأ إعادة الجثة، شهدت المنطقة تحركات غاضبة ترفض دفن الشيخ في مسقط رأسه، ما أجبر العائلة على تأجيل الدفن الذي كان مقرراً مساء أمس وإبقاء الجثة في أحد المستشفيات، خصوصاً بعد تصاعد تهديدات بإنزال الجثة وحرقها ومنع وصولها إلى البلدة.

تجلس ميساء الشيخ بين أشقائها (من والدها منير) نمر وشمعون ودوري وسيمون، تحاول استيعاب ما يجري من حملات غاضبة. تجهد لتدوير الزوايا لعلها تتمكن من إقناع أهالي البلدة بتفهم موقفها والتعاطف معها. تقول لـ«الأخبار»: «لم نتوقع أن يكون رد الفعل بهذا الشكل»، مستغربة «تكبير الموضوع». وتضيف: «أخجل لكون والدي عميلاً، لكنني لم أره منذ التحرير عام 2000 عندما كنت في الـ14 من عمري»، بعدما لجأ مع والدتها سمية عرداتي (زوجته الثانية) وشقيقيها سابا وأرز إلى الأراضي المحتلة، مشيرة إلى أنه منذ أكثر من عشرة أعوام، انقطع التواصل به بسبب توقيفها وسجنها مع شقيقها دوري لعدة أيام بتهمة التواصل مع عائلتها. وتضيف: «الصليب الأحمر الدولي أبلغنا أن والدي توفي، وكان أوصى بأن يدفن في لبنان. تواصل أخي مع أقربائنا في أستراليا الذين تواصلوا معنا لترتيب الأمور».

 

هدد المحتجون بإحراق الجثة ما اضطر إلى تأجيل الدفن

وتلفت إلى أن والدتها توفيت ودفنت في فلسطين المحتلة بعد تعذر نقلها إلى لبنان. وقبل سبعة عشر عاماً، توفي شقيقها سابا بحادث سير، ونقل الصليب الأحمر الدولي جثته إلى لبنان «ودفناه في الحاكور من دون أي مشاكل، فلماذا كل هذه البلبلة اليوم هو بالنهاية والدي. ماذا أفعل به؟»، مؤكدة «أننا ألغينا العزاء وحذفنا النعوة لأننا لا نريد استفزاز أحد، وحصرت المراسم بالصلاة لراحة نفسه من قبل كاهن البلدة ودفنه ليلاً».


عائلة الشيخ في الحاكور وجوارها محسوبة على الحزب السوري القومي الاجتماعي. ما استنفر القوميين في عكار الذين تواصلوا مع رئيس بلدية الحاكور (القومي) عماد نصر لإبلاغه بـ«منع إقامة مجلس عزاء وحصر التنسيق بين البلدية وكاهن الرعية لإتمام الدفن بطريقة سريعة ومختصرة للغاية» بحسب مصادر معنية.


منفذ عام عكار في الحزب القومي أحمد السبسبي أكد لـ«الأخبار» بأن الجثة «لا تعني لنا شيئاً، لأن من كان يحملها تسبب بأذى لشعبنا وكان يتستر بالعدو الإسرائيلي. نحن لسنا مع إقامة عزاء، إنما سمحنا للجثة بأن تدفن كأي حجر تحت التراب. لكن لا يتم تكريم الميت بإقامة عزاء على الإطلاق».

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   