رواتب القطاع العام إلى أقلّ من 100 دولار!

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تستمر الحكومة بقهر الموظفين والنكث بوعودها لهم بـ”الجملة والمفرق”. فـ”الرواتب آخر الشهر الجاري ستصرف على سعر صيرفة الرّائج”، بحسب ما أكّدت مصادر في وزارة المال لـ”الأخبار”، مشيرة إلى أنّه “سيكون من حظ الموظفين أن تستمر منصة صيرفة بالعمل حتى نهاية أيار”!

ويبلغ سعر الدولار على “صيرفة”، حالياً، 86300 ليرة، فيما تقاضى موظفو ومتقاعدو القطاع العام رواتبهم في الشهرين الماضيين على سعر 60 ألف ليرة للدولار، ما يعني خسارة إضافية على الراتب تقدّر بـ 31% من قيمته في آخر نيسان الماضي، وأنّ معظم موظفي الفئة الثالثة وما دون ستتدنى رواتبهم نهاية أيار تحت عتبة الـ 100 دولار، في حال بقاء قيمة الدولار على المنصة على حالها اليوم.

أمّا المرسوم 11227 الذي يقضي بزيادة أربعة رواتب إضافية لمن هم في الخدمة، وثلاثة للمتقاعدين، فقد تحوّل إلى كرة نار قذفتها الحكومة إلى المجلس النيابي. فقد “أعطت الحكومة حبراً على ورق” بحسب النقابي محمد قاسم، و”إقرار التعويض المؤقت هدف إلى امتصاص النقمة من الشارع فقط”. وتساءل عن “سبب المماطلة لشهر قبل إرسال طلب حجز الاعتماد إلى المجلس النيابي”، متخوفاً من “عدم وجود تمويل للمعاشات من الأساس، وإلّا لماذا نقل المشكلة إلى المجلس النيابي؟”.

أمام هذا المشهد، يستعد الموظفون بمختلف فئاتهم، إلى جانب المتقاعدين المدنيين والعسكريين، للعودة إلى الشارع بغية الضغط على الحكومة والمجلس لمنع استباحة حقوق الناس. فـ”الهدف الأساسي كان العودة بسعر صيرفة إلى ما كان عليه يوم أقرّت الموازنة، أي 23 ألفاً، أمّا اليوم فالراتب خسر 97% من قيمته قبل الأزمة، وكلّ الزيادات، إذا صدقت، لا تعوّض أكثر من 10% منها على أبعد تقدير”.