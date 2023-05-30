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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 30 أيار 2023

30
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الأخبار: جنوب اليمن: الإمارات تصارع السعودية

داعمو فرنجية يعتبرون أزعور «مرشح مواجهة وخصماً سياسياً»: مناورة هدفها تعويم قائد الجيش؟
الرياضي ـ بيروت يعيد اللقب إلى المنارة

 

 

 

 

الديار: «حركة بلا بركة» رئاسياً وحرق الأسماء مُستمرّ... البخاري في «اليرزة» رسالة الى مَن؟
«الكباش» بين ميقاتي وباسيل ينفجر حكومياً... والدولة مُهدّدة بخسارة أموالها!
مُنــــاورة «إسرائيليّة» براً وبحراً وجواً... والمقاومة جاهزة لمواجهة الحسابات الخاطئة

 

 

 

 

نداء الوطن: باسيل سيعلن رسمياً التوافق على أزعور قاطعاً الطريق على تدخّل "حزب الله" في تيّاره
لائحة البطريرك إلى الإليزيه: خمسة أسماء بلا فرنجية

 

 

 

 

النهار: خطف السعودي صدمة مشبوهة تنذر بتداعيات: محطتان مفصليتان رئاسياً و"الثنائي" يصعّد الصخب

 

 

 

 

الجمهورية: ماكرون يضع ثقله للحسم الرئاسي

 

 

 

 

اللواء: الشرخ الرئاسي بين ماكرون والراعي اليوم.. وصِدام بين الحكومة ووزير العدل
استنفار أمني واسع لإطلاق المواطن السعودي.. والرياض تشدِّد على أولوية عودة النازحين

 

 



البناء: قطر ترصد ملياري دولار لـ «محكمة أميركية أوروبية لحقوق الإنسان»… والسعودية تغضب/ ضغوط قواتية على التيار لإعلان تبني أزعور اليوم قبل موعد الراعي مع ماكرون/ باسيل يؤكد الاتفاق مع القوات على أزعور ويدعو حزب الله إلى الانضمام للتوافق أو المنافسة/

 

 

 

 

?l'orient le jour: Quel avenir pour le leadership druze sous Taymour Joumblatt 

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