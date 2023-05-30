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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 30 أيار 2023

30
MAY
2023
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس
توقع مصدر سياسي قرب اتخاذ الرئيس سعد الحريري قراراً بالعودة الى بيروت والعمل السياسي بدعم من ولي العهد السعودي، لأنه يستطيع تغيير معادلة المعركة الرئاسية برفع الإحراج عن الرياض بتبني ترشيح فرنجية وجمع أصوات نواب طائفته، ويتيح للسعودية البقاء رسمياً في موقع الحياد.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
تخشى جهات فاعلة من محاولات تخريب لما تحقق على صعيد الانفراجات العربية والاقليمية، بدءاً من لبنان؟

 

غمز
سجّل عتاب مع وزير بارز، نظراً لإصراره على اتخاذ موقف قاطع من موظف نقدي كبير..

 

لغز
تردد أن مرجعاً كبيراً أحيط علماً برغبة قطب سياسي، بالتخلي عن زعامة حزب صديق، فيما قالت معلومات أخرى أن عتباً حصل لجهة المفاجأة!

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، وحين وصل البحث الى البند 48 المتعلق بتطويع تلامذة ضباط جدد، رفض أحد الوزراء مناقشته وطلب سحبه بناء على طلب مرجعيته السياسية، علماً أن ذلك يعرّض المدرسة الحربية لفراغ غير مقبول.

 

كشفت التحقيقات أن هناك عمليات سرقة منظّمة لكابلات الكهرباء والأمر لا يقتصر على السارقين المحلّيين بل هناك ارتباطات مع عصابات خارجية حيث تقدّر كميّات الكابلات المسروقة بعشرات الكيلومترات..

 

يُقال أنّ وزارة خدماتية تشهد إدارة مشتركة بين فريق الوزير الحالي وفريق الوزير السابق المحسوب على تيار سياسي آخر.

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