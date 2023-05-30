فيتو من «الثنائي» على أزعور

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الأنباء الكويتية: استبق ثنائي «أمل ـ حزب الله» وصول البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى الفاتيكان وباريس بوضع «الحرم» على مرشح ثلاثي المعارضة المسيحية («حزب القوات اللبنانية» و«التيار الحر» و«حزب الكتائب») جهاد ازعور، الذي وصفه رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» محمد رعد بـ «مرشح المناورة».

وكانت أوساط المعارضة أجمعت على تحميل البطريرك الراعي اسم جهاد أزعور ليطرحه أمام أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، الذي التقاه أمس الاثنين، ثم أمام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عصر اليوم الثلاثاء، ليكون المرشح المنافس لمرشح فريق الممانعة سليمان فرنجية،