الجميّل يرد على قاسم: إما التوافق على مرشح التحدي الخاص بكم... وإما الرضوخ الدائم لإملاءاتكم!؟

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

غرّد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عبر حسابه على «تويتر»، قائلا: «منذ البداية انطلق ترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجيه من عدد وازن وهو إلى زيادة. ويحاول المعترضون على البرامج والسياسات الاتفاق لمواجهة فرنجية، وبالكاد يجتمعون على واحد من لائحة فيها ستة عشر مرشحاً. معيار الرئيس المسيحي الوطني الجامع أفضل للبنان من رئيسٍ للمواجهة بخلفية طائفية. حرِّروا انتخاب الرئيس من لعبة المصالح الضيِّقة، وتعالوا ننتخب رئيساً حُرَّاَ ينقذُ البلد ولا يكون أسيرَ من انتخبه».

الجميل يرد

في المقابل، رد رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل على تغريدة الشيخ قاسم، وقال عبر تويتر:» يعني إما التوافق على مرشح التحدي الخاص بكم، وإما الرضوخ الدائم لإملاءاتكم!؟ لم يعد في قاموسكم إمكانية لخيارات أخرى غير خياراتكم المدمرة!؟ تخبطكم يجعل منطقكم مضحكًا مبكيًا».