مقدمة نشرة الOTV

اللبنانيون منشغلون هذه الايام بمتابعة اخبار الترشيحات الرئاسية، في ضوء المعطيات المتداولة عن تقدم كبير في المفاوضات بين افرقاء المعارضة من جهة، والتيار الوطني الحر من جهة أخرى، والحديث عن مواقف حاسمة مرتقبة في الساعات المقبلة في هذا الاتجاه، بالتزامن مع الزيارة التي يقوم بها للفاتيكان وباريس البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي.

لكن، بعيداً من تفاصيل المواقف والمرشحين، وبغض النظر عن النتائج السياسية المحتملة للتطورات الراهنة، وعن إمكانية عقد جلسة قريبة من عدمها، من الواضح ان انتخاب الرئيس الجديد لا يزال مؤجلاً، في انتظار تحقق الآتي:

أولاً، ان يحدد الرئيس نبيه بري موعداً لجلسة انتخاب رئاسية.

ثانياً، ان تبدي الكتل المختلفة استعدادها لتأمين النصاب، سواء للدورة الاولى او الثانية، بحيث لا تعقد جلسة الا وتنتهي بتصاعد الدخان الرئاسي الابيض من مدخنة مجلس النواب.

ثالثاً، ان يكون الجو الاقليمي والدولي مشجعاً على انجاز الاستحقاق، بما يضع لبنان على سكة الاستقرار والنهوض، لا أن يبقى على مسار الصراعات والازمات.

وفي الانتظار مفاوضات واتهامات، حوارات وسجالات، مناوشات ومناورات… وسوى ذلك من مستلزمات اضاعة الوقت في انتظار الحل الكبير، الذي لن يُبنى الا على الحد الادنى من التفاهم.

اما الملفات الحياتية، فعلى حالها من المراوحة، والطارئ بينها اليوم ملف رواتب القطاع العام المهددة في حزيران، فيما حكومة نجيب ميقاتي مشغولة باستهداف الموظفين الاوادم، وبالإمعان في نحر الميثاق ومخالفة الدستور، وارساء مبدأ اللاعقاب عبر حماية مرتكبين ملاحقين في اكثر من سبع دول في العالم.