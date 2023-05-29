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جميل السيّد: قرأتها ولم أصدّق مستوى التخلّف والإستهتار في وزارة المالية

29
MAY
2023
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غرّد النائب اللواء جميل السيد عبر "تويتر":

«بيان رسمي من وزارة المالية:
" تسهيلا لأمور المواطنين حول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية، يمكنهم دفع قيمة الرسم المالي نقداً بدلاً من الطوابع المالية في كافة المناطق التربوية في بيروت والمحافظات"!!
قرأتها ولم أصدّق مستوى التخلّف والإستهتار في وزارة المالية:
يعني تريدون من المواطن أن ينتقل بسيارته او بالأجرة الى الدوائر التربوية في منطقته وأن ينفق قيمة نصف تنكة بنزين على الأقل ليدفع نقداً قيمة طابع ب ١٠٠٠ ليرة، هذا اذا وجد موظفين في الدائرة ليقبضوا منه عدا عن إنتظار دوره في الزحمة امام الدائرة!!
القرار أبسط من هيك، وأوفر عليكم وعلى الناس:
بلّغوا المدارس برفع لوائح اجمالية بطلابها المرشحين للامتحانات مرفقة بالرسوم النقدية الى الدوائر التربوية، بدل أن تجرجروا كل المرشحين إفراديّاً الى دوائركم!
دولة، لا منطق عندها ولا تفكير ولا أخلاق…»

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