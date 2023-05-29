حملة "الشاطئ للكل" تزور بلدية صيدا

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قام وفد من حملة " الشاطئ للكل" اليوم ٢٩ ايار بزيارة رئيس بلدية صيدا محمد السعودي وقدم اليه كتابا رسميا، طالبه فيه بالعودة عن القيود التي وضعتها بلدية صيدا لارتياد المسبح الشعبي في المدينة والتي تشكل اعتداء على حرية المرأة اللبنانية.

فالشاطئ اللبناني في اي منطقة من لبنان يجب أن يكون متاحا أمام اللبنانيين و اللبنانيات بكل حرية، حفاظا على التنوع الذي يشكل هوية لبنان.



من جهته اعتبر السعودي ان ما اقدمت عليه البلدية هو استمرار بعرف قائم منذ سنوات طويلة وانه لا سبيل برأيه إلى تغيير هذا العرف المخالف لكل الانظمة والقوانين ، معتبرا ان هناك حملة ممنهجة وغير مبررة تتعرض لها مدينة صيدا لتشويه صورتها. وقد رد الوفد ان صيدا كانت وستبقى مدينة التنوع والحرية ولا احد يستهدفها اما المستهدف فهي القرارات المخالفة للدستور وللقوانين اللبنانية التي تكفل الحريات العامة.



لذلك سوف تستكمل الجمعيات النسائية ومنظمات المجتمع المدني حملتها في حشد كل الطاقات و اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحقيق الهدف بارتياد الشواطئ اللبنانية بكل حرية دون قيد أو شرط.