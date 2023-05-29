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وزراة المال تعلن استيفاء قيمة الرسم المالي في كافة المناطق التربوية نقدا” من المواطنين...ماذا عن الطوابع المالية؟

29
MAY
2023
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بعد التشاور بين وزيري المالية والتربية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل وعباس الحلبي حيال استيفاء رسم الطابع المالي لطلبات الترشيح للإمتحانات الرسمية، وبعد الاجتماع التقني الذي عقده مسؤولون من الوزارتين، أصدر الوزير الخليل قراراً حدد فيه آلية إستيفاء هذا الرسم جاء فيه:
” تسهيلا لأمور المواطنين في انجاز كافة المعاملات العائدة لوزارة التربية والتعليم العالي لا سيما طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية وطلبات الاستحصال على الشهادات الرسمية .

تعلن وزاة المالية وبصورة استثنائية امكانية استيفاء قيمة الرسم المالي في كافة المناطق التربوية في بيروت والمحافظات نقدا” من المواطنيين بدلا” من الطوابع المالية الورقية ومهر المعاملات بعبارة “استوفي رسم الطابع المالي نقدا”” وعلى ان تقوم الجهات المعنية في المناطق التربوية بتسديد مجموع رسم الطابع المالي المستوفى نقدا” في اقرب صندوق تابع لوزاره المالية في بيروت والمناطق خلال مهلة ثلاثة ايام عمل من نهاية كل اسبوع وايداع وزاره المالية ” مديرية الخزينة” تقريرا” يبين اعداد المعاملات المنجزة وفقا” لهذه الالية خلال الاسبوع السابق وأرقامها”.

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