في اجتماع طارئ لـ "التجدد للوطن"...مدير عام وزارة الصناعة يشرح خلفيات القرار المتخذ من قبل مجلس الوزراء بحقه

A + A -

دعا "التجدد للوطن" الى اجتماع طارئ في مركزه حضره السادة النواب جورج عقيص وغادة ايوب، والوزير السابق الآن حكيم ورئيس واعضاء الهيئة التنفيذية للتجدد للوطن. كما حضر مدير عام وزارة الصناعة الاستاذ داني جدعون الذي شرح خلفيات القرار المتخذ من قبل مجلس الوزراء بحقه الرامي الى احالته امام الهيئة العليا للتأديب وتوقيفه عن العمل.

واثر الاجتماع صدر البيان التالي:

اولا": لدى ابناء طائفة الروم الكاثوليك هواجس من محاولات تهميش الطائفة وإبعادها عن مراكز القرار،

ثانيا": يهم التجدد للوطن التأكيد على ما ورد في بيان غبطة البطريرك يوسف العبسي بخصوص القرار المتخذ في مجلس الوزراء بحق مدير عام وزارة الصناعة الاستاذ داني جدعون،الذي اعتبر هذا القرار مجحفا" بحقه وواجب التصحيح.

ثالثا": يطالب التجدد للوطن بالعودة عن القرار المتخذ في مجلس الوزراء، ومعالجة الموضوع وفقا" للاصول الادارية الضامنة لحق الموظف بالإستماع اليه قبل وقفه عن العمل.

رابعا": بناء" على ما تقدّم، يطالب التجدد للوطن دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ نجيب ميقاتي بالعودة السريعة عن القرار المجحف ووضعه في إطاره الصحيح منعاً لتفاقم الامور والدخول في سلبيات تسيئ الى السلطة الاجرائية.