البلوك رقم 9... ودعوة إلى المواطنين!

A + A -

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير البيئة الدكتور ناصر ياسين، بيان جاء فيه: "تدعو وزارة البيئة المواطنات والمواطنين كافة للاطلاع على دراسة تقييم الأثر البيئي لنشاطات أعمال الحفر الاستكشافية في البلوك الرقم 9 والتي سيقوم بها إئتلاف "توتال إنيرجيز" وشركاؤها".



وأضاف، "يمكن الاطلاع على التقرير والتفاصيل على الرابط المرفق أدناه ووضع التعليقات والملاحظات أو المشاركة في جلستين عامتين وذلك في 31 أيار في بيروت في فندق راديسون بلو فردان وفي 1 حزيران في صور في استراحة صور حسب التفاصيل الموجودة على الرابط".



https://www.moe.gov.lb/الاعلانات/مشاركة-العامة-في-تقييم-الاثر-البييي-والاجتماعي-الم.aspx