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لجنة المال تقر قانون الطاقة المتجددة وكنعان يشرح حيثياته بتوفير الطاقة وأهميته الاصلاحية والمالية غداً

29
MAY
2023
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أقرّت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان قانون الطاقة المتجددة، على أن يعقد النائب كنعان مؤتمراً صحافياً في قاعة الصحافة في المجلس النيابي الساعة الحادية عشرة قبل ظهر الثلثاء 30 أيار 2023 لشرح حيثيات القانون وأهميته الإصلاحية والمالية، وما يوفره على الدولة والمواطنين ويسهم في تأمين الطاقة الكهربائية.

ويعتبر اقرار القانون خطوة اساسية في تطبيق التزام لبنان تأمين 30% من إجمالي استهلاك لبنان للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

ويضع هذا القانون أساساً لتعزيز انتاج الطاقة المتجددة الموزعة فقط من خلال وضع المبادئ الرئيسية لتنفيذ المشاريع باستخدام نظام التعداد الصافي بجميع أشكاله، وبيع وشراء الطاقة المتجددة من خلال اتفاقيات مباشرة لشراء الطاقة.

وكانت اللجنة انعقدت برئاسة كنعان وحضور وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل والنواب: الان عون، ايهاب مطر، جهاد الصمد، حسن فضل الله، راجي السعد، عدنان طرابلسي، علي حسن خليل، غادة أيوب، غازي زعيتر، غسان حاصباني، ميشال معوض، فؤاد مخزومي، ياسين ياسين، ملحم خلف، أنطوان حبشي، سيمون أبي رميا، ابراهيم منيمنة، طه ناجي، مارك ضو، فراس حمدان.

كما حضر مدير المحاسبة العامة في وزارة المال رجاء الشريف، مستشار وزير الطاقة خالد نخلة، مستشار وزير الطاقة بيار خوري، مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، رئيس مصلحة المعامل المائية والطاقة المتجددة فادي بو خزام، رئيس دائرة المناهج في كهرباء لبنان ريما عساف.

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