سرقت مبلغاً من المال من منزل مخدوميها... هل تعرفون مكانها؟

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي _ شعبة العلاقات العامة البلاغ التّالي:
تعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المطلوبَة:
م. ك. (مواليد عام 1998، سيراليونيّة الجنسيّة)
لإقدامها على سرقة مبلغ مالي من المنزل التي كانت تعمل فيه في بلدة القليلة - صور، والفرار إلى جهةٍ مجهولة.
لذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة من الذين لديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة القليلة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 395889-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.