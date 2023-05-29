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هيئة الأطباء في التيار هنأت الفائزين بالنقابة: يوم انتصار روح التعاون والتلاقي من اجل نقابة أفضل

29
MAY
2023
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تهنئ هيئة الأطباء في التيار أطباء لبنان بالعرس الديمقراطي الذي شهدته اليوم نقابتهم و تثني على حسن تنظيم اليوم الانتخابي.

كما تهنئ الزملاء الفائزين بعضوية مجلس النقابة د. آلان خلف، د. بول معربس، د. ناصر رافع و د. فادي دانيال.

ان هذا الفوز يعبر مرة جديدة عن خيار الأطباء الداعم لمجموعة العمل هذه و لادائها النقابي المرتكز على احترام القانون و شفافية التعاطي المالي بالاضافة الى المساءلة البناءة و التواصل المستمر بين مختلف مكونات مجتمع الأطباء.

كان للتيار الوطني الحر شرف المبادرة و الطليعية في ارساء هذه المبادئ الى جانب جمعية الأطباء المسلمين.

كما كان لنا شرف انضمام مجموعات و احزاب أخرى الى هذه المجموعة التي أخذت ابهى حللها بالالتفاف حول نقيب الأطباء الدكتور يوسف بخاش.

لكل ما تقدم تشكر الهيئة بالاضافة الى حزب الله الشريك الدائم في نقابة الاطباء كل الجهات والأحزاب التي دعمت و شاركت ترشيحا او اقتراعا لا سيما الحزب التقدمي الاشتراكي و المستشفيات الجامعية.

باختصار هو يوم انتصار روح التعاون و التلاقي و تعبير عن نية الحفاظ على التوازنات و الحقوق من اجل نقابة أفضل.

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