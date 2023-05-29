تهديد الامتحانات الرّسمية؟

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لم تأتِ مقرّرات جلسة مجلس الوزراء، الجمعة الماضي، على قدر تطلعات موظفي القطاع العام بمختلف فئاتهم. ما تقرّر في المرسوم 11227 الذي ضاعف الرواتب من 3 شهرياً إلى 7، في جلسة 18 نيسان الماضي لن يُنفذ نهاية هذا الشهر، بل سيمشي على قاعدة “إلك معنا وما معنا”، إذ ستحوّل الحكومة طلبات تغطية الصّرف إلى “مشاريع قوانين ترمي إلى فتح اعتمادات إضافية في الموازنة العامة لعام 2023. المشروع الأول تطلب فيه 21،232 ملياراً لتغطية الرواتب، والثاني 1545 ملياراً لبدلات النقل”، على أن يقرّها المجلس النيابي في جلسة تشريعيّة لم يحدّد تاريخ انعقادها حتى السّاعة.

إذاً، لن تحمل نهاية شهر أيار لا 4 رواتب إضافية لمن هم في الخدمة، ولا 3 معاشات للمتقاعدين. فوزارة المال تعلن “مواربةً” عدم وجود سيولة لتغطية الزيادات، وهو ما أكّدته “الأخبار” مطلع الشهر الجاري. كما أنّ بدل النقل المُقرّ على أساس 450 ألفاً لكلّ يوم حضور، “مسحوب ومؤجل”، في انتظار دراسة جديدة لوزارتي المالية والتنمية الإدارية، والتفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية، ليصار إلى احتسابه على أساس “المسافة بين سكن الموظف ومركز عمله”.

أمام هذا المشهد، ينقسم موظفو القطاع العام قسمين، يتمثّل الأول برابطة موظفي الإدارة العامة، و”سيذهب نحو المواجهة بالإضراب مجدداً” بحسب عضو رابطة الموظفين إبراهيم نحّال، مذكّراً بأنّ الموظفين عادوا مطلع نيسان الماضي إلى ممارسة عملهم لـ”يومٍ واحدٍ أسبوعياً كبادرة حسن نيّة تجاه المواطنين”. ولكن “رفضنا شرط الحضور لـ14 يوماً شهرياً، ولن نقبل بتحويل الموظف إلى عامل غبّ الطلب”. وأشار إلى أن “الإضراب يأتي اليوم نتيجة عجز الموظف عن الوصول إلى مركز عمله، إذ إنّ كلّ الخدمات هي إمّا على سعر صيرفة، أو السّوق السّوداء باستثناء راتب الموظف”. وأعاد نحال التذكير بالمطالب: “دعم تعاونية الموظفين، وتصحيح الرواتب، وتثبيت سعر صيرفة على 15 ألفاً للموظفين، واحتساب النقل بليترات بنزين لا بليرات”.

القسم الثاني من الموظفين يمثله أساتذة التعليم الرّسمي الذين يُخدعون للمرّة الرّابعة هذه السّنة، ولكن لا إضراب، أو مقاطعة للامتحان الرّسمي، رغم أن وضع الأخير “على المحك” بسبب توجه الأساتذة لـ”عدم المشاركة في أعمال المراقبة والتصحيح”، بحسب مصادر “الأخبار” في الروابط. فـ”راتب الـ100 دولار المنتظر وصوله نهاية هذا الشهر لا يكفي للأسبوع الأول من حزيران، لذا كيف سنطلب من الأساتذة الانتقال إلى مراكز الامتحانات؟”.

وتصف المصادر تصرّفات الحكومة بـ”حفلة الجنون”، ولا توفّر وزارة التربية من تحمّل مسؤولية الامتحانات الرّسمية، فـ”هناك 2000 أستاذ لم يتقاضوا بدلات الإنتاجية عن الفصل الأول، ومن عاد إلى التعليم مطلع آذار الماضي لم يحصل على مستحقاته بالعملة الأجنبية أيضاً، ونحن اليوم على مشارف نهاية العام الدراسي الذي لم يبقَ منه سوى أسبوع واحد على أبعد تقدير”.

أمين سر رابطة التعليم الثانوي حيدر خليفة قال إن “الامتحان الرّسمي قد يكون مهدّداً في حالتين، الأولى عدم استكمال دفع الحوافز للأساتذة، والثانية استثناء الأساتذة من بدلات الإنتاجية خلال فصل الصّيف”. وحول النقطة الأخيرة، يشير خليفة إلى “انتظار الرابطة صدور التعميم الذي يسمح بذلك عن وزارة التربية ومجلس الخدمة المدنية”.