تطوير العلاقات الثنائية السورية- السعودية

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الوطن السورية: بحث سفير سورية في سلطنة عمان إدريس ميا مع السفير السعودي في السلطنة عبد اللـه بن سعود العنزي آفاق تعزيز العلاقات بين البلدين.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع الجانبين في مبنى السفارة السورية في مسقط، حيث تم استعراض العلاقات الثنائية وسبل الارتقاء بها وتطويرها في كل المجالات، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وفق ما ذكرت وكالة «سانا».



وفي الرابع من الشهر الماضي ذكرت السفارة العراقية في مسقط على صفحتها، أن سفير جمهورية العراق لدى السلطنة قيس سعد العامري استضاف كــلاً من ميا، والعنزي وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي نجفي.



وتم خلال اللقاء وفق السفارة، تبادل وجهات النظر حول الفرص الكبيرة التي تنتظر دول المنطقة في ضوء السلام الإقليمي الذي ما كان أن يتحقق لولا جهود جميع الأطراف بما فيها جهود الدول الداعمة للسلم والأمن الإقليمي وفي مقدمتها جمهورية العراق وسلطنة عمان الشقيقة.