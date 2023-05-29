الوطن السورية: حجار: أعباء النازحين السوريين تكلف لبنان 3 مليارات دولار سنوياً

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الوطن السورية: أعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، هيكتور حجار أن أعباء النزوح السوري تكلف الدولة اللبنانية ثلاثة مليار دولار سنوياً داعياً إلى اتخاذ قرار موحد بهذا الشأن، على حين كشف برنامج الغذاء العالمي عن تحسن في الأمن الغذائي للاجئين في الأردن، مشيراً إلى أن 96 بالمئة من المستفيدين سوريون.

وقال حجار: إن «النازح له أحقية إنسانية ولكن أمام ذلك هناك موضوع آخر يصل إلى مستوى لبنان «يكون أو لا يكون»، معتبراً أن «المصلحة القومية العليا للبنان تقتضي بألا يحصل النازح السوري على المساعدات المالية بالدولار التي يجب أن تكون مشروطة».

وأشار حجار إلى أن «على النازح أن يتقاضى راتبه بالليرة اللبنانية ولا يفوق راتب المدير اللبناني بل ما يكفيه ليؤمن الحاجات الأساسية فهناك عائلات لبنانية لا تدخل الـ20 دولاراً في الشهر»، مضيفاً: «على لغتنا السياسية أن تكون إما نعم وإما لا وأن نضغط ونأخذ قرارات بشأن النزوح السوري».

وأوضح حجار أن «أعباء النزوح السوري تكلف الدولة اللبنانية 3 مليارات دولار سنوياً»، مشيراً إلى أن «برنامج أمان في لبنان هو دين على الدولة أما المساعدة الوحيدة التي يأخذها لبنان هي البرنامج الأكثر فقراً والتي لا تتعدى الـ145 دولاراً لـ70 ألف عائلة فقط».