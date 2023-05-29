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أسرار الصحف ليوم الأثنين 29 أيار 2023

29
MAY
2023
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس
قال دبلوماسي روسي سابق إن شهر تموز سوف يشهد بدء التنسيق الميداني بين الجيشين السوري والتركي لتفكيك الوضع في إدلب تمهيداً لتسلّم الجيش السوري للسيادة حتى الحدود أو سوف يشهد بدء عملية عسكرية سورية مدعومة من إيران وروسيا والدول العربية لتحقيق الهدف ذاته، وعلى تركيا أن تقرر كيفية التعامل معها.


خفايا

قال مصدر نيابي إن ثنائي حركة أمل وحزب الله بتأكيده على الدعوة للحوار بلا شروط مسبقة حول الاستحقاق الرئاسي يكتفي بمراقبة مواقف الكتل النيابية، خصوصاً الذين يسعون للتوافق على مرشح موحّد لمواجهة الوزير سليمان فرنجية، ويقدّر دعاة التوافق الجامع وعنده لكل احتمال جواب.

 

 

 


اللواء: أسرار

همس
تردد أن شخصية مالية برز اسمها في بورصة الترشيحات مؤخراً قامت بزيارة خاصة إلى عاصمة عربية معنية بالوضع اللبناني وأجرت عدة لقاءات تُوِّجت بمقابلة مع مسؤول كبير!

 

غمز
يبذل رئيس حزب مسيحي شاب جهوداً مكثفة لإيصال التفاهم بين حزبين مسيحيَّين كبيرين على مرشح رئاسي من خارج المنظومة إلى خواتيمه السعيدة، وذلك قبل زيارة البطريرك الماروني إلى باريس!

 

لغز
أُحيطت عملية سرقة كابلات الكهرباء من الوسط التجاري بتكتم شديد، ولم تُعرف نتائج التحقيقات الأولية رغم أن خطورتها تكمن بكون منطقة السراي والمجلس النيابي كانت مسرح العملية ــ الفضيحة!

 

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

ذكرت مصادر مطّلعة أنّ المناورة العسكرية التي أجراها «حزب الله» في عرمتى لم تحظَ بموافقة قياديين أساسيين في «الحزب».

 

تشهد إدارة رسمية إنمائية انقساماً بين عدد من الأعضاء ومفوّض الحكومة ما أدّى إلى تعطيل عملها بسبب فقدان النصاب رغم ورود رأي من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل يسمح بانعقاد مجلس الإدارة.

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