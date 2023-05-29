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عناوين الصحف ليوم الأثنين 29 أيار 2023

29
MAY
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الأخبار: حرب الوقف الدرزي

معارضو فرنجية قرّروا المواجهة
إردوغان رئيساً لتركيا: قرن جديد وأمّة منقسمة

 

 

 


الديار: تبنّي ترشيح أزعور لإحراق ورقة فرنجية وانتخاب مُرشح ثالث
حزب الله مُستاء من أداء باسيل: «يعمل اللي بريّحو»!

 

 

 


نداء الوطن: الراعي يتفاءل... واليوم إلى الفاتيكان في طريقه للقاء ماكرون
بري يتحضّر لمرحلة ما بعد فرنجية و"حزب الله" يردّ بمهاجمة أزعور

 

 

 


اللواء: «الثنائي» يسارع لرفض أزعور: فرنجية أو استمرار الشغور
احتفالات لبنانية بفوز أردوغان.. وإضراب الإدارة لأسبوعين رداً على تنصُّل الحكومة

 

 

 


البناء: أردوغان رئيسا لتركيا بـ 52% يواجه تعقيدات سياسية واقتصادية… تنعقد خيوطها عند الأسد / تراجع موجة أزعور لصالح المرشح التوافقي الجامع… ورعد: الترشيح مناورة لإضعاف فرنجية / القومي يحيي عيد التحرير في احتفالين… بمشاركة حاشدة سياسياً وشعبياً في بيروت وضهور الشوير/ حردان: نعم لثلاثية القوة ولرئيس يستحق الثقة بوطنيته وتاريخه… والحسنية: لا للفدرلة والتقسيم/

 

 

 

 

النهار: "حزب الله" يفتح ناره المبكرة على أزعور

 

 

 


الجمهورية: أسبوع حسم الخيارات الرئاسية

 

 

 

l'orient le jour: Azour candidat officiel des anti-Frangié : des heures cruciales avant le verdict

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