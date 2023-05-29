نداء الوطن: بري يتحضّر لمرحلة ما بعد فرنجية

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

علمت "نداء الوطن" ان اجواء رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي اجتمع السبت الماضي بجهاد أزعور، بدأت تتحضّر لمرحلة ما بعد فرنجية إنطلاقاً من الواقع الجديد الذي بدأ يتكون لجهة ظهور توازن بين مرشحي الثنائي والمعارضة ما يجعل السباق الرئاسي "علمنخار"، الامر الذي يقتضي قبول الثنائي بخيار رئاسي لا وجود فيه لفرنجية. مع العلم ان مجاهرة بري بهذا التحوّل تستوجب ترتيبات مع "حزب الله"، ما تطلب إشاعة مقر الرئاسة الثانية في عين التينة اجواء تشدد حول ما دار بين بري وبين أزعور في اللقاء الاخير و"علماشي"، عندما قال رئيس المجلس لضيفه: "لا شيء ضدك، لكن نحن كثنائي لدينا مرشحنا الطبيعي فرنجية، متمسكون به وروح شوف طريقك".