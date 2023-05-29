معارضو فرنجية قرّروا المواجهة

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بعض ما جاء في فقرة "المشهد السياسي" في الأخبار:

قالت مصادر رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع إن «الانطباع الأول إيجابي لجهة التصور الذي عرضه المرشح الرئاسي جهاد أزعور لمعالجة الأزمة الاقتصادية».

وبحسب المصادر المطلعة على المفاوضات، فإن «التوافق الشفهي يضمن لأزعور له حداً أدنى من الأصوات قريباً أو مطابقاً لأصوات فرنجية».

وأعربت المصادر عن اعتقادها بأن «ترشيح أزعور سيفرض نفسه على الوسطاء الخارجيين، خصوصاً فرنسا، ويلزمها وقف الضغوط لمصلحة فرنجية، أقله علناً».

غير أنها استبعدت بأن «تغيّر فرنسا موقفها نهائياً من التسوية ربطاً بمصالحها التي تتجاوز الملف الرئاسي».

وبحسب المصادر نفسها، فإن «السعودية لم تحرك ساكناً إزاء التوافق على أزعور وأبلغت بعض المستفسرين بتمسكها بموقفها الحيادي».