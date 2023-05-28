جميل السيد: المشانق هي الحل!

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غرد اللواء جميل السيد عبر تويتر :



الامتحانات والطوابع!! نحن على ابواب الامتحانات الرسمية حيث يفوق عدد الطلاب المرشّحين ١٠٠ الف طالب، بطاقة الترشيح تستلزم طابعاً مالياً بقيمة ١٠٠٠ ليرة، وزارة المال لم تؤمّن العدد الكافي من الطوابع، وما هو موجود منها يُباع في السوق السوداء ب ١٠٠ ألف ليرة!! وزارة المال الفظيعة تقول لك : اذا لم تجد الطابع فيمكنك دفع قيمته عبر المصرف او ال OMT!! يعني تصبح كلفة طابع ال١٠٠٠ ليرة ما يقارب ٥٠٠ الف ليرة او اكثر… اثرْنا هذا الوضع منذ أشهر بلا نتيحة، وما فيك كنائب تحمل عصا وتروح على دولة مهترئة، حتى العصا لم تعد كافية، والأخلاق العامة والشعور بالناس مفقود عند أهل الدولة، وكل الدولة بهذه الحالة وليس فقط وزارة المال، والله وحْدها المشانق هي الحل…