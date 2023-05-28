نقابة مزارعي البيوت البلاستيكية: الكشف على أضرار العاصفة غداً في البقاع

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أفادت نقابة مزارعي البيوت البلاستيكية في بيان، بأنه بعد المتابعة مع المعنيين للكشف على الأضرار جراء المنخفض الجوي والرياح العاصفة التي ضربت لبنان أواخر آذار الماضي وتحديدا الخيم البلاستيكية، سيبدأ غدا الاثنين الكشف على الأضرار في البقاع من لجان من الجيش بمساعدة مندوبين من وزارة الزراعة والبلديات والنقابة.

ودعت المزارعين المتضررين إلى تحضير الأوراق الثبوتية: صورة عن هوية المزارع، صورة عن ملكية الأرض، وصورة عن ورقة الإيجار.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للقرى التي ليس فيها بلديات وأراضيها غير مفروزة، فستتم مراجعة المعنيين حتى إثبات ملكيتها، ولمزيد من المعلومات والمتابعة الاتصال برئيس النقابة على الرقم 70430221 .