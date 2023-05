صيدا تستضيف “شهر السينما الألمانية”

A + A -

تستضيف “سينما إشبيلية– صيدا” بالشراكة مع معهد غوته– لبنان”، “شهر السينما الألمانية” خلال الفترة من 1 إلى 24 حزيران المقبل، ويتضمن عروضا لتسعة أفلام من أهم الإنتاجات الألمانية الحائزة على جوائز عالمية في مهرجانات سينمائية مثل “الأوسكار” و”كان” وغيرهما، وتتنوع ما بين الحديث والكلاسيكي وجميعها مترجم إلى العربية. حيث سيتم عرض فيلمين كل أسبوع من الأسابيع الثلاثة الأولى، و3 أفلام في الأسبوع الأخير، عند السابعة مساء، على الشكل الاتي:

الخميس 1 حزيران : فيلم The Lives of Others.

الجمعة 2 : فيلم Cleo.

الخميس 8 : فيلم Wings of Desire.

الجمعة 9 : فيلم Goodbye Lenin.

الخميس 15 : فيلم Berlin is in Germany.

الجمعة 16 : فيلم 3 Days in Quiberon.

الخميس 22 : فيلم Gundermann.

الجمعة 23 : فيلم Barbara.

السبت 24 : فيلم Oray.