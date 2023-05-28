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برق ورعد ورياح ناشطة... هكذا سيكون طقس لبنان!

28
MAY
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان، أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا مع نشاط للخلايا الرعدية خلال النهار خاصة شمال البلاد وفي الداخل ويستقر الطقس تدريجا اعتبارا من المساء.

وجاء في النشرة:

الحال العامة: تنحسر الكتل الهائية الحارة والجافة عن الحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من صباح اليوم وذلك بسب اقتراب منخفض جوي متمركز جنوب غرب تركيا مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا فيتحول الطقس الى متقلب وماطر أحيانا حتى ليل الاثنين حيث يستقر تدريجيًا.


الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئيا الى غائم بحيث تسود اجواء سديمية مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية كما ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب بشكل كثيف أحيانا على المرتفعات تسوء معه الرؤية، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا فترة قبل الظهر جنوب البلاد ومن المتوقع ان تشتد أحيانا اعتبارا من بعد الظهر خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة.

الإثنين: غائم جزئيا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا مع نشاط للخلايا الرعدية خلال النهار خاصة شمال البلاد وفي الداخل ويستقر الطقس تدريجيا اعتبارا من المساء.

الثلاثاء: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية وضباب على المرتفعات، يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم.

الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع عودة درجات الحرارة للارتفاع خاصة في الداخل وعلى الجبال.

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