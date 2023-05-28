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بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة... هذا ما حصل في برج حمّود

28
MAY
2023
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أوقفت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي ب. م. (من مواليد عام ۱۹۹۱، سوري- لبناني) الذي يروّج المخدرات سيرًا على الأقدام في محلة برج حمود والمناطق المجاورة.

وفي التفاصيل ، أوقف ب.م. بالجرم المشهود بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، وذلك في محلة برج حمود أثناء قيامه بترويج المخدرات.

وبتفتيشه، ضُبط بحوزته كمية من مادة حشيشة الكيف زنتها حوالي /47/غ، مظروف نايلون بداخله كمية من حبوب الكبتاغون زنتها حوالي /18،5/غ، وهاتف خلوي.

وبتفتيش منزله الكائن في محلة ذاتها، جرى ضبط:

كيسين من مادة حشيشة الكيف زنتها حوالي /500/غ
مظروف بداخله مادة حشيشة الكيف زنتها حوالي /23،5/غ
مظروف بداخله كمية من حبوب الكبتاغون زنتها حوالي /12،2/غ
/6/ طبات بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين زنتها حوالي /24/غ
/11/ طبة بلاستيكية بداخلها مادة الباز زنتها حوالي /45/غ.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بترويج المخدرات سيرًا على الأقدام لعدد من الزبائن في محلة برج حمود والمناطق المجاورة.

 

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