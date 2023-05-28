خاص - انتبهوا من بعض مانشيتات الصحف... لهذا السبب!

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تدعو أوساط إعلامية رصينة للتنبه من كيفية "استهلاك" مانشيتات الصحف اللبنانية، وتحديداً في هذه المرحلة الرئاسية.





وتكشف هذه الأوساط أن بعض معدي المانشيتات يعمدون إلى "اختراع" أخبار وأجواء معينة، لا بل يختلقون تصريحات على لسان سياسيين أو دبلوماسيين، وبطبيعة الحال يصنعون أجواء لصالح مرشحين رئاسيين معينين، لا تنطبق غالباً على حقيقة الواقع السياسي.

ومن المعلوم أن القراءة النقدية للمنتجات الإعلامية سواء نشرت في الصحف والمواقع الإلكترونية، أم تم بثها على التلفزيون والإذاعات، هي وحدها التي تمكن "المستهلك" اللبناني من تكوين صورة معقولة وعقلانية للأحداث والمسارات السياسية.