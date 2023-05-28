فريق سعودي معني بإعادة افتتاح سفارة المملكة يصل دمشق

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الوطن السورية: وصل فريق فني سعودي معني بإعادة افتتاح سفارة المملكة العربية السعودية في سورية إلى دمشق أمس، إنفاذاً لقرار السعودية استئناف العمل في بعثتها الدبلوماسية بسورية، في حين أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن الترحيب والاستعداد والجاهزية لتقديم كل التسهيلات والدعم لتسهيل مهمة الفريق.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»: وصل الفريق الفني السعودي المعني بإعادة فتح سفارة المملكة العربية السعودية في الجمهورية العربية السورية إلى العاصمة دمشق، وذلك إنفاذاً لقرار المملكة العربية السعودية استئناف العمل في بعثتها الدبلوماسية بالجمهورية العربية السورية.

والتقى الفريق الفني السعودي برئاسة الوزير المفوض غازي بن رافع العنزي، بمعاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان، ورئيس المراسم في الوزارة عنفوان نائب، وذلك في مقر الوزارة بدمشق.

وخلال اللقاء، عبّر رئيس الفريق السعودي عن شكره لمعاون وزير الخارجية والمغتربين على ما لقيه الفريق من ترحيب وحفاوة في الاستقبال وتسهيل إجراءات الوصول، فيما أعرب سوسان عن ترحيبهم واستعدادهم وجاهزيتهم لتقديم كل التسهيلات والدعم لتسهيل مهمة الفريق السعودي.